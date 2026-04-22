Sénégal: Tabaski - les producteurs d'oignon assurent de leur capacité d'approvisionner correctement le marché

22 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — L'Interprofession oignon du Sénégal (IPOS), par la voix de son vice-président, Boubacar Sall, a donné mercredi des assurances concernant la capacité des producteurs locaux à assurer un approvisionnement correct du marché à l'approche de la Tabaski.

"Nous sommes disposés à mettre à la disposition des populations une production suffisante et de qualité d'ici la Tabaski", a-t-il déclaré au terme d'une rencontre tenue par les acteurs de la filière à Louga.

Selon Boubacar Sall, cette réunion visait notamment à discuter des mécanismes de suivi et d'application des mesures arrêtées par l'Agence de régulation des marchés (ARM), qui a rendu publique il y a quelques jours une circulaire suspendant les importations d'oignon du 15 avril au 1er juin 2026.

Des missions de terrain ont été effectuées, en collaboration avec le Comité sénégalais des consommateurs (COSCE), l'ARM et d'autres structures concernées, afin d'évaluer les capacités de production et d'envisager des stratégies de valorisation des stocks disponibles.

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M. Sall a toutefois souligné la nécessité d'un accompagnement accru de l'État, notamment pour faciliter l'écoulement de la production au niveau de la sous-région et assurer le respect effectif des mesures prises.

"Nous attendons l'appui des ministères en charge du Commerce, de l'Agriculture et de l'Intérieur pour garantir l'application des directives et permettre aux producteurs de tirer profit de leurs efforts", a-t-il indiqué.

"La circulaire de l'ARM, en vigueur pour une durée de 45 jours, devrait couvrir la période allant jusqu'au début du mois de juin", a-t-il précisé, tout en plaidant pour la prise d'un arrêté afin de renforcer son applicabilité.

Les producteurs ont, par ailleurs, salué l'appui des autorités locales, notamment celui du conseil départemental de Louga, ainsi que la mobilisation des acteurs de la filière venus de différentes localités, pour prendre part à cette rencontre.

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