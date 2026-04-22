Sénégal: Sédhiou - 183 écoles ciblées par la troisième phase du projet 'Sukaabe Jango'

Sédhiou — La troisième phase du projet "Sukaabe Jango", une initiative visant le renforcement des cantines scolaires, cible 183 établissements scolaires dans la région de Sédhiou qui abrite, avec celle de Kolda, les 398 écoles concernées par ce programme, a-t-on appris mercredi lors de la cérémonie officielle de lancement.

Le projet "Sukaabe Jango" vise à renforcer les cantines scolaires afin d'améliorer la nutrition, la santé et les performances académiques des élèves.

Selon Mamadou Diouf, spécialiste en nutrition du projet "Sukaabe Jango" dont il est également le chef de bureau à Sédhiou, la deuxième phase de cette initiative a permis de réaliser plusieurs infrastructures notamment des magasins, cuisines et blocs d'hygiène. Elle inclut également la formation des enseignants sur le tutorat et la production écrite.

"L'objectif est clair : accroître la réussite, l'assiduité et la fréquentation scolaire des élèves dans 183 établissements de la région, grâce à une alimentation équilibrée", a expliqué M. Diouf.

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Le gouverneur de région de Sédhiou, Diadia Dia, intervenant lors de la cérémonie de lancement, a salué la continuité du programme, insistant sur la nécessité de pérenniser les acquis et de renforcer l'autonomie des communautés bénéficiaires.

Il a appelé à une mobilisation collective des collectivités territoriales, des services techniques agricoles et d'élevage, ainsi que des parents d'élèves, pour garantir la durabilité des cantines scolaires.

Le projet "Sukaabe Jango III" s'inscrit dans une dynamique de consolidation des précédentes phases, avec l'ambition de faire de la nutrition scolaire un levier de réussite éducative et de développement communautaire dans une région où les défis restent nombreux.