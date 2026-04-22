Sénégal: La France va accueillir le Mondial de la discipline en 2031

Dakar — La France va accueillir la Coupe du monde masculine de basketball pour la première fois en 2031, a annoncé mercredi la Fédération internationale de basketball (FIBA).

Les villes françaises de Paris, Lyon et Lille vont abriter le tournoi du 29 août au 14 septembre 2031.

La Coupe du monde de basketball va revenir en Europe à cette occasion, après trois éditions en Asie (2019, 2023 et 2027).

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Les premier et deuxième tours de l'épreuve seront organisés à Paris, Lille-Villeneuve-d 'Ascq et Lyon, la phase de poule devant se déroulement entièrement dans la capitale française.

L'édition 2023 de la Coupe du monde masculine de basket, remportée par l'Allemagne, avait été fait l'objet d'une co-organisation entre les Philippines (phase finale), l'Indonésie et le Japon, une première pour cette compétition.

La prochaine édition va se dérouler du 27 août-12 septembre 2027 au Qatar, à travers quatre sites, dont celui de Doha, la capitale.

Les Lions du Sénégal sont toujours en course pour le Mondial 2027.

La FIBA a par ailleurs annoncé, par la même occasion, que l'organisation de la Coupe du monde féminine 2030 a été attribuée au Japon (Tokyo).

L'édition 2026, tenue en septembre dernier (4-13) à Berlin, a enregistré la participation de 16 sélections, dont l'équipe de France.