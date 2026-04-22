Sénégal: And Gueusseum décrète une nouvelle grève de 72 heures à partir d'aujourd'hui

Dakar — L'Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS - And Gueusseum), dans le cadre du déploiement de son 10e plan d'action, a entamé, une grève de 72 heures, ce mercredi, afin d"'intensifier la radicalisation de la lutte" pour "l'application des accords résiduels", a annoncé son secrétaire général, Mballo Dia Thiam.

"And Gueusseum, à travers ce 10e plan d'action, intensifie la lutte en reconduisant les mots d'ordre de grève pour le mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 avril 2026", a-t-il déclaré dans des propos relayés par les médias, précisant que le services d'urgence seront néanmoins assurés.

Selon M. Thiam, ce mouvement d'humeur s'inscrit dans le cadre des revendications portant notamment sur "l'application des accords résiduels", parmi lesquels figure l'octroi de l'indemnité de logement aux agents contractuels des établissements de santé ainsi qu'aux personnels des collectivités territoriales intervenant dans le secteur sanitaire.

Le plan d'action vise également à "mettre fin au conflit dans le respect du parallélisme des formes et de l'égalité de traitement entre les organisations syndicales", a-t-il ajouté.

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Le secrétaire général d'And Gueusseum a, par ailleurs, invité le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à accorder une audience à l'intersyndicale afin de favoriser un règlement du conflit.

Il a enfin appelé les travailleurs à "faire preuve de vigilance, de résilience et de combativité", en particulier les agents contractuels qui, selon lui, "attendent toujours le paiement d'indemnités auxquelles ils ont droit".

Mballo Dia Thiam a en outre annoncé la publication d'un "Livret gris" en réponse à celle du "Livre banc" prévu par le gouvernement avant le 30 de ce mois portant sur l'état de prise en charge des doléances des centrales syndicales et l'évaluation de la première année d'application du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable (PSS-CID).