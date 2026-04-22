Mali: La Russie annonce avoir libéré un Russe et un Ukrainien captifs d'un groupe jihadiste

La Russie a annoncé mardi 21 avril avoir libéré dans une opération spéciale au Mali deux captifs. Ils sont présentés comme un Russe et un Ukrainien, retenus par des jihadistes depuis leur capture au Niger voisin en 2024.

En août 2024, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), affilié aux jihadistes d'Al-Qaïda, avait affirmé dans une vidéo non datée détenir deux « otages russes » qui disaient avoir été enlevés dans le sud-ouest du Niger à une date non précisée.

« Les forces de l'Africa Corps ont, sur le territoire de la République du Mali, libéré lors d'une opération spéciale des employés d'une société russe d'exploration géologique, capturés en juillet 2024 au Niger » par le GSIM, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

L'Africa Corps est une unité placée sous l'organisation directe du ministère russe de la Défense, qui a pris le relais du groupe paramilitaire Wagner sur le continent africain. Dans le communiqué du ministère, les deux hommes sont identifiés comme Oleg Greta, un Russe né en 1962, et Iouri Yourov, un Ukrainien né en 1970. Aucun bilan de l'opération n'a été fourni.

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La Russie commente rarement ses activités militaires au Sahel, où elle a renforcé son influence après une série de coups d'Etat anti-occidentaux. Confrontée à la volonté des Occidentaux de l'isoler en raison de la guerre en Ukraine, elle a cherché à nouer de nouveaux partenariats en Afrique, où elle a étendu son emprise politique, économique et militaire ces dernières années.

Des soldats ou des instructeurs militaires russes auraient été déployés au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Guinée équatoriale, en République centrafricaine et en Libye. Certains de ces États sont confrontés à des violences jihadistes récurrentes et meurtrières depuis des années, perpétrées par des groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique (EI).

Selon Moscou, l'Africa Corps contribue à la « lutte contre le terrorisme » et au « renforcement de la stabilité régionale » au Sahel.