Tunisie: Météo - Risques d'orages localisés dans l'après-midi

22 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Un brouillard dense est attendu, mercredi matin, près des côtes du nord-est, tandis que le reste du pays connaîtra des passages nuageux.

Au fil de la journée, ces nuages deviendront progressivement plus denses, notamment sur les hauteurs ouest du nord et du centre, avec la formation de cellules orageuses locales accompagnées de quelques pluies.

Le vent soufflera de secteur est, faible à modéré, avant de se renforcer relativement en fin de journée près des côtes est et dans les régions du sud.

La mer sera calme à peu agitée.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 25 et 30°C sur le nord, les zones côtières et les hauteurs, et entre 31 et 36°C ailleurs, atteignant localement 38°C à l'extrême sud.

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