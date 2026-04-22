Tunisie: Coup d'envoi, aujourd'hui, du hackathon municipal 2026

À l'occasion de la célébration de son cinquantenaire, la Fédération Nationale des Communes Tunisiennes (FNCT) donne aujourd'hui, mercredi 22 avril 2026, le coup d'envoi d'un événement stratégique au coeur de la capitale. Sous le slogan symbolique « 50 ans... 50 innovations », le Hackathon Municipal 2026 mobilise les forces vives de l'université tunisienne pour repenser l'avenir de nos villes.

Cette compétition d'envergure nationale a pour ambition première de créer une passerelle directe entre le monde de la recherche et la réalité du terrain municipal. En ouvrant ses portes aux étudiants et aux chercheurs de tout le pays, la FNCT cherche à insuffler un vent de modernité dans la gestion locale à travers des solutions technologiques et organisationnelles inédites.

Le champ d'exploration offert aux participants est vaste et touche aux défis majeurs du XXIe siècle. Les candidats sont invités à proposer des réponses concrètes dans des domaines aussi variés que l'urbanisme, la gestion intégrée des déchets ou l'adaptation nécessaire face aux bouleversements climatiques. L'efficacité administrative, l'optimisation financière ainsi que la promotion de la culture et de la jeunesse constituent également des piliers centraux de ce grand remue-méninges citoyen.

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Loin d'être un simple exercice académique, ce hackathon s'inscrit dans une démarche de réalisation immédiate. Les projets les plus prometteurs bénéficieront d'un accompagnement personnalisé assuré par les cadres de la Fédération et un panel d'experts chevronnés. Cet encadrement rigoureux vise à transformer les concepts théoriques en projets opérationnels, prêts à être déployés sur le terrain pour améliorer durablement le quotidien des citoyens dans les municipalités tunisiennes.