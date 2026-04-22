Tunisie: Le pays - Nouvelle hausse des aides sociales

Une décision conjointe du ministre des Affaires sociales et de la ministre des Finances, publiée mardi 21 avril 2026 au Journal officiel de la République tunisienne, prévoit une augmentation du montant des transferts financiers directs au profit des bénéficiaires du programme de sécurité sociale.

Selon ce texte, le montant de base de l'allocation est porté à 280 dinars par mois pour une personne ou un ménage, contre 240 dinars auparavant, et ce à partir du 1er janvier 2026.

Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la révision de la décision conjointe du 19 mai 2020, relative aux modalités de calcul et au montant des transferts financiers directs destinés aux catégories défavorisées. Elle vise à soutenir le pouvoir d'achat et à renforcer la protection sociale des personnes à revenu limité.

Le programme de sécurité sociale a pour objectif de fournir un appui financier aux catégories vulnérables, à travers des transferts monétaires directs contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie et à l'atténuation des effets des contraintes économiques.