Tunisie: Spolation et trafic de biens fonciers - Une cheffe de réseau condamnée à 60 ans de prison

La chambre criminelle du Tribunal de première instance de Tunis a prononcé une lourde condamnation à l'encontre de la principale accusée dans une vaste affaire de falsification et d'escroquerie immobilière. Déjà condamnée à 30 ans de réclusion dans un premier dossier, la prévenue vient d'écoper d'une peine identique dans une seconde affaire liée aux mêmes faits, portant le total des condamnations à 60 ans de prison.

Cette affaire d'envergure a été révélée à la suite d'investigations approfondies menées par la sous-direction de lutte contre la criminalité relevant de la Garde nationale. Les enquêteurs ont mis au jour un réseau structuré, dirigé par l'accusée, qui exploitait sa position administrative stratégique pour orchestrer des opérations frauduleuses ciblant des terrains de très grande valeur appartenant à quatre institutions publiques.

Selon les éléments du dossier, le mode opératoire reposait sur la falsification de titres de propriété, suivie de leur cession à des particuliers, après l'accomplissement de procédures d'enregistrement illégales. Ce système sophistiqué a permis au réseau de détourner des biens publics, causant un préjudice considérable à l'État.

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Initialement condamnée par contumace à 23 ans de prison, l'accusée avait contesté ce jugement après son arrestation. Lors de la réouverture du premier dossier, la chambre criminelle a non seulement confirmé sa culpabilité, mais a également alourdi la peine à 30 ans de réclusion, mettant en avant la gravité des faits et l'atteinte directe portée aux intérêts et au prestige de l'État.

En statuant sur une seconde affaire connexe, la juridiction a choisi d'appliquer une sanction tout aussi sévère, soulignant la volonté de la justice de réprimer fermement ce type de criminalité organisée. Cette double condamnation illustre l'ampleur du réseau démantelé et envoie un signal fort quant à la protection des biens publics face aux tentatives de fraude et de spoliation.