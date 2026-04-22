Tunisie: 84 PME bénéficieront d'un accompagnement gratuit pour accéder à de nouveaux marchés

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a annoncé l'ouverture des candidatures pour les petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes opérant dans le secteur des services, afin de favoriser leur ouverture sur les marchés internationaux. Ce programme est réalisé en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis (CCIT) et le Centre du Commerce International (ITC).

Intervenant sur la radio nationale, le Directeur Général de la Chambre de Commerce de Tunis, Mohamed Souhaib Hosni, a précisé que les candidatures sont acceptées jusqu'au 25 avril courant. Les entreprises sélectionnées seront annoncées durant le mois de mai. Elles bénéficieront d'une formation et d'un accompagnement gratuits visant à renforcer leurs capacités techniques pour l'exportation de services numériques et l'accès à de nouveaux marchés internationaux.

Le programme cible particulièrement les domaines du tourisme et des loisirs, du tourisme médical, des technologies de l'information et du design numérique. Il concerne également l'e-learning, le marketing digital, les services d'externalisation et de conseil, ainsi que l'architecture et l'ingénierie.

Un programme sur trois ans

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Mohamed Souhaib Hosni a expliqué que ce programme s'étendra sur trois ans. Il débutera cette année avec la sélection de 84 entreprises, et ce nombre sera revu à la hausse lors des éditions 2027 et 2028.

Le responsable a vivement encouragé les PME du secteur des services à soumettre leur dossier. Il a souligné que le dépôt des candidatures avant le 25 avril 2026 confère une priorité pour bénéficier des formations gratuites au cours des deux prochaines années, même si l'entreprise n'est pas retenue dans la sélection principale de 2026.

Enfin, il a insisté sur le fait que le secteur des services en Tunisie regorge de domaines prometteurs, fort d'une expérience solide sur les scènes africaine et arabe, tout en saluant la qualité des ressources humaines et des compétences tunisiennes dans ce secteur.