Tunisie: OBS 2025 - Le pays triple son score de contrôle budgétaire

La Tunisie a porté son score de contrôle budgétaire de 12 à 37 sur 100 entre 2023 et 2025, selon les résultats de l'Indice du Budget Ouvert 2025 publiés ce mercredi 22 avril à Tunis par l'Association Tunisienne de Gouvernance Locale (ATGL) et l'International Budget Partnership (IBP). Cet indice mesure la transparence, la participation citoyenne et le contrôle budgétaire dans 125 pays.

Le rapport attribue cette progression à une reprise d'activité significative de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP). La participation citoyenne progresse également, passant de 4 à 6 sur 100.

Le score de transparence recule en revanche de 16 à 11 sur 100, en raison de l'absence de publication de plusieurs documents budgétaires, dont la déclaration prébudgétaire, le projet de loi de finances, le budget citoyen, le rapport de fin d'année et la révision à mi-parcours, auxquels s'ajoute un retard dans la publication du rapport d'audit de la Cour des comptes.

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Le rapport adresse des recommandations à trois institutions. Le ministère des Finances est invité à publier en ligne et en temps utile l'ensemble des documents budgétaires, à organiser des consultations prébudgétaires publiques entre juin et août, à améliorer le contenu des rapports mensuels d'exécution et à produire un budget citoyen en formats accessibles, notamment audio, vidéo sous-titrée en langue des signes tunisienne et braille.

L'ARP est appelée à permettre aux citoyens et aux organisations de la société civile de témoigner lors des auditions budgétaires et à examiner les rapports d'exécution avant tout virement de crédits.

La Cour des comptes est invitée à renforcer son indépendance par une nomination parlementaire de son président et à associer la société civile à l'élaboration de son programme d'audit.