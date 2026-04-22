Afrique: Tunisie-BEI - Vers un nouvel partenariat pour réhabiliter les infrastructures et les quartiers prioritaires

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Salah Zouari, a reçu ce mardi 21 avril 2026 M. Ulrich Brunnhuber, chef du département secteur public pour la région MENA à la Banque Européenne d'Investissement (BEI). Ce dernier était accompagné d'une délégation incluant la nouvelle directrice du bureau de la Banque en Tunisie, en présence de hauts cadres du ministère, notamment les directeurs généraux des Ponts et Chaussées ainsi que de la Planification et de la Coopération.

Cette rencontre a permis de faire le point sur l'état de la coopération financière et technique entre les deux parties. Les discussions ont porté sur l'avancement de projets d'infrastructure stratégiques actuellement en cours, tels que l'aménagement de l'entrée sud de la capitale, le Programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation (PRIQH), ainsi que le programme de revitalisation des centres urbains anciens (PRCA).

Le ministre a souligné l'importance de la BEI en tant que partenaire de développement de premier plan. Il a réaffirmé la volonté de la Tunisie de renforcer ces liens, en parfaite adéquation avec les priorités nationales qui seront définies dans le prochain Plan de Développement 2026-2030. Il a également salué le soutien constant de la Banque, illustré par le financement de nombreux projets d'infrastructure d'envergure nationale.

De son côté, M. Ulrich Brunnhuber a réitéré la disposition de la BEI à intensifier sa coopération et à en élargir les domaines d'intervention. Se félicitant de l'accélération du rythme d'exécution des chantiers ces derniers mois, il a appelé, de concert avec le ministre, à renforcer la coordination bilatérale afin de finaliser rapidement les futurs programmes de travail.

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