Tunisie: Des touristes européens s'inquiètent pour leurs vacances au pays - Ce qui alimente les craintes

À quelques semaines du lancement de la saison touristique, des inquiétudes émergent parmi certains voyageurs européens ayant réservé des séjours en Tunisie, sur fond de tensions internationales susceptibles d'affecter le transport aérien.

Plusieurs clients de la compagnie easyJet ont exprimé leurs préoccupations sur les réseaux sociaux, redoutant d'éventuelles perturbations de vols liées à une possible pénurie de carburant aérien en Europe. Certains craignent notamment des annulations de dernière minute, voire la possibilité de se retrouver bloqués à destination.

Ces inquiétudes font suite à des déclarations de Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, évoquant des réserves européennes de carburant pour avions limitées à environ six semaines dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Depuis fin février, la hausse des prix du pétrole a accru la pression sur le secteur aérien.

Face à ces préoccupations, easyJet assure que ses opérations se poursuivent normalement. "Nos voyages se déroulent comme prévu", a indiqué un représentant du service client, précisant que les passagers seraient contactés en cas de changement affectant leur séjour.

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Le directeur général de la compagnie, Kenton Jarvis, a également tenu à rassurer en affirmant que l'ensemble des aéroports desservis "fonctionnent normalement", tout en soulignant une visibilité opérationnelle limitée à la mi-mai, conforme aux pratiques habituelles du secteur.

Dans le même temps, le patron de Ryanair, Michael O'Leary, a évoqué un risque potentiel de perturbations à partir de mai ou juin si les tensions venaient à se prolonger, sans toutefois anticiper de difficultés immédiates.

À ce stade, aucune annulation massive ni perturbation significative n'a été annoncée pour les vols à destination de la Tunisie. Le trafic aérien se poursuit normalement, mais le climat d'incertitude contribue à alimenter les interrogations d'une partie des voyageurs à l'approche de la haute saison.