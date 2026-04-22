Afrique: Tunisie-Grèce - Priorité aux énergies renouvelables et à la digitalisation

22 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Tunisie et la Grèce ont convenu, le 17 avril 2026, d'explorer de nouvelles pistes de renforcement de leur coopération économique bilatérale, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, le tourisme, le transport maritime et la digitalisation. Les discussions ont eu lieu en marge de la quatrième session des consultations politiques et diplomatiques entre les deux pays.

À cette occasion, le directeur général des relations bilatérales avec les pays d'Europe au ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Nabil Ben Khedher, s'est entretenu avec le vice-ministre grec des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique et de l'ouverture, Haris Theoharis.

Selon les canaux officiels du ministère des Affaires étrangères, la rencontre a permis de présenter les atouts du climat des affaires en Tunisie, ainsi que les perspectives de l'économie nationale et ses priorités dans le cadre du plan de développement 2026-2030. Les deux parties ont également mis en avant les secteurs productifs à fort potentiel, susceptibles de dynamiser les échanges et les investissements bilatéraux.

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Dans ce contexte, M. Ben Khedher a souligné la nécessité d'identifier des axes de coopération structurants entre les secteurs public et privé des deux pays, citant notamment les énergies renouvelables, les services touristiques, le transport maritime et portuaire, la digitalisation de l'administration, ainsi que les technologies et les solutions logicielles. Il a, en outre, insisté sur l'importance de renforcer le réseautage entre les start-up tunisiennes et grecques.

De son côté, Theoharis a réaffirmé l'engagement de la Grèce à approfondir la coopération bilatérale dans ces domaines, mettant en avant l'intérêt de capitaliser sur l'expertise grecque dans des secteurs où elle bénéficie d'un positionnement de premier plan à l'échelle internationale, notamment les énergies renouvelables, les services maritimes et le tourisme.

 

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