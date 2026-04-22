Tunisie: Décès du journaliste Mounir Mounastiri

22 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a déploré avec une profonde tristesse, le décès du journaliste Mounir Mounastiri, survenu ce mardi après un long combat contre la maladie.

Dans un communiqué rendu public, le SNJT a indiqué que le défunt a travaillé comme correspondant pour plusieurs médias, couvrant divers domaines, notamment culturel, sportif, social et économique. Il était reconnu pour son sérieux, son professionnalisme et son sens des responsabilités dans le traitement de l'information.

Mounastiri était également apprécié pour ses qualités humaines et ses bonnes relations avec ses collègues, ce qui lui a valu le respect et l'estime de tous ceux qui l'ont connu et côtoyé.

En cette douloureuse circonstance, le Syndicat national des journalistes tunisiens a présenté ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'à ses collègues, priant Dieu de leur accorder patience et réconfort.

 

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