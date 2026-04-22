Madagascar: Démographie - L'analyse des données migratoires renforcée

L'analyse des données migratoires figure parmi les principaux thèmes abordés lors de la formation lancée par l'Organisation internationale pour les migrations(OIM) à Madagascar et aux Comores, depuis lundi au Radisson Blu Ambodivona. Cette session est consacrée à la gouvernance intégrée des frontières et à l'analyse des données migratoires. Elle réunit des agents de l'immigration et de l'émigration, des responsables des services de sécurité ainsi que du personnel chargé du contrôle des documents de voyage aux principaux points d'entrée du pays.

« Au coeur de la formation figurent les principes de gouvernance intégrée des frontières, l'analyse des données migratoires et l'utilisation opérationnelle du système MIDAS (Migration Information and Data Analysis System), la plateforme biométrique de l'OIM dédiée à la gestion des flux aux frontières. Les participants sont également formés aux outils de coordination interinstitutionnelle, essentiels pour améliorer l'efficacité du contrôle et de la gestion des mouvements migratoires », indique un communiqué relatif au dossier.

Migration sûre

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« La modernisation des systèmes de gestion des frontières de Madagascar est au coeur de la vision du Plan Emergence Madagascar. Une administration frontalière équipée numériquement, capable d'analyser et dotée d'agents capables de former leurs pairs est une administration frontalière qui sert le développement national », a déclaré Harison Olivier Samy, Directeur du Contrôle des Migrations, Ministère de la Sécurité publique.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet régional « Créer des frontières plus intelligentes », mis en oeuvre par l'IOM en Éthiopie, au Rwanda, en Côte d'Ivoire et à Madagascar, avec le soutien du gouvernement du Japon. Elle illustre une volonté de renforcer l'usage des données et des technologies dans la gestion des frontières, afin d'améliorer la sécurité tout en facilitant la mobilité régulière.

« Cette formation est une expression du mandat de l'OIM en action. Promouvoir une migration sûre, ordonnée et régulière nécessite non seulement les bons systèmes et équipements, il faut aussi que les personnes qui les utilisent soient techniquement et analytiquement compétentes, et qu'elles travaillent en réseau.

L'inclusion de Madagascar dans l'initiative Créer des frontières plus intelligentes aux côtés de l'Éthiopie, du Rwanda et de la Côte d'Ivoire reflète l'importance stratégique de ses frontières dans l'agenda d'intégration plus large de l'Afrique, ainsi que l'engagement de l'OIM à accompagner ce parcours à chaque étape », indique Roger Charles Evina, chef de mission de l'OIM à Madagascar.