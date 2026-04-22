Madagascar: Basketball N1A/Zone Nord - GNBC et COSPN en épouvantails

Le complexe sportif de Mahajanga accueille la phase 1 du groupe B, zone Nord, du championnat de Madagascar N1A hommes et dames du 25 avril au 3 mai. L'enjeu est clair pour les formations engagées : décrocher une place parmi les quatre premiers afin de valider leur ticket pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue. Une étape cruciale dans une saison où chaque match pèse lourd dans la hiérarchie nationale avant le rendez-vous final d'Antananarivo au mois d'octobre.

Chez les dames, la Gendarmerie nationale basketball club (GNBC) avance avec le statut de grande favorite. Championne en titre et double championne de Madagascar, l'équipe dirigée par Eli Rakotonirina semble bien armée pour décrocher un troisième sacre. Forte d'un effectif expérimenté et talentueux, la GNBC peut compter sur des joueuses de référence comme Ravaka Sarobidy Randriantahiana et Sambatrarimiora Tokiniaina, sacrées championnes d'Afrique de basketball 3x3 avec les Ankoay, sans oublier Angela Harimianta Andriatahiana et d'autres éléments de qualité.

Face à elles, ASSM Analamanga, Fandrasa, Ascut, Dunamis et BC Somava tenteront de jouer les trouble-fête. Si ces formations disposent chacune d'atouts, elles semblent, sur le papier, en retrait face à la machine GNBC.

Trois porte-fanions de Boeny

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Chez les hommes, le scénario est bien plus ouvert. Le COSPN, champion de Madagascar en titre, figure logiquement parmi les prétendants à la finale. Toutefois, le départ de son MVP Arnol Solondrainy vers Mayotte laisse un vide non négligeable dans l'effectif.

À domicile, Boeny est le plus représenté avec trois clubs : RBC, BCB et ASCUM, qui auront l'avantage du terrain et du public. Une donnée qui pourrait rebattre les cartes dans la compétition. BC Somava et ASSM Analamanga arrivent également avec des ambitions affirmées et pourraient bien bousculer l'ordre établi.

Anhila Anthony, le président du BCB Boeny, espère aller plus loin cette année : « Nous devons faire sans Olivier Fabrice, parti à la GNBC, où il a été élu MVP à Antsirabe. Mais avec notre homogénéité, nous espérons faire mieux que l'année dernière. Disputer une quatrième année consécutive en N1A représente déjà une petite victoire par les temps qui courent, surtout pour un club unipersonnel comme le mien. »

Confiant mais prudent, le coach de la GNBC, Eli Rakotonirina, affiche ses ambitions : « L'objectif à Mahajanga est de remporter la Coupe de la Ligue et de rester en tête, puis de viser la phase finale à Antananarivo ». Du côté de BC Somava, le vice-président Mamy Razafindraibe reste mesuré : « Nous voulons aller le plus loin possible. Nous avons effectué un recrutement ciblé pour renforcer notre compétitivité. »

Clubs participants - Zone Nord (Groupe B)

Dames : GNBC Analamanga, ASSM Analamanga, Fandrasa Haute Matsiatra, Ascut Atsinanana, Dunamis Analamanga, BC Somava Sava.Hommes : COSPN Analamanga, RBC Boeny, BCB Boeny, BC Somava Sava, ASCUM Boeny, ASSM Analamanga.Donné Raherinjatovo