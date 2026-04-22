Madagascar: Soutien sanitaire - Les États-Unis appuient les mères et les nouveau-nés

Des équipements essentiels dédiés à la santé maternelle et néonatale, destinés à des établissements de santé à travers toute l'île, ont été remis hier à Toliara par la Chargée d'Affaires américaine Stephanie Arnold.

Madagascar reste confronté à des défis majeurs en matière de santé maternelle et néonatale, notamment un taux élevé de mortalité maternelle et des lacunes importantes dans l'accès à des soins d'accouchement de qualité. Dans les zones rurales, de nombreuses femmes accouchent encore à domicile ou dans des établissements ne disposant pas du matériel nécessaire pour prévenir les infections.

Dans le cadre du projet Momentum Country and Global Leadership, financé par le gouvernement américain, les États-Unis fournissent des équipements essentiels aux établissements de santé à l'échelle nationale. Il s'agit de draps réutilisables pour la prévention des infections dans environ 1 000 Centres de santé de base (CSB), des draps à usage unique pour trente-cinq hôpitaux, ainsi que des outils de gestion destinés aux agents de santé afin d'améliorer la collecte de données et la coordination des soins.

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« Dans le cadre du protocole d'accord bilatéral sur la santé mondiale conclu avec le Ministère de la Santé Publique de Madagascar, les deux gouvernements se sont mis d'accord sur des priorités et des responsabilités communes, notamment en mettant l'accent sur la santé maternelle et néonatale et en renforçant la participation de Madagascar au financement de son propre système de santé», indique un communiqué relatif au dossier publié hier.

« L'aide étrangère américaine renforce la sécurité des États-Unis en prévenant l'instabilité et en consolidant des systèmes de santé capables de détecter et de contenir les maladies infectieuses avant qu'elles ne franchissent les frontières », a déclaré la Chargée d'Affaires Arnold lors de la cérémonie de remise.

Ce soutien contribuera à standardiser les pratiques d'accouchement sécurisées, à renforcer la prévention des infections et à améliorer les systèmes de gestion des données. Utilisés efficacement, ces équipements contribueront directement à réduire la mortalité maternelle et néonatale, en particulier dans les zones rurales et difficiles d'accès où l'accès à des soins d'accouchement de qualité reste limité.