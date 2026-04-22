Madagascar: Auto/Essais GT3 - Laro Razanakoto conduit une Audi R8 Evo II

22 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

L'unique pilote professionnel malgache et africain en course «Gran Turismo», Iaro Niaina Razanakoto Ramamonjisoa alias «Bou», évoluera désormais à partir de cette saison en catégorie GT3. Iaro effectue ses premiers essais au volant d'une Audi R8 Evo II ce mercredi et jeudi sur le circuit international Chang à Burinam, en Thaïlande.

Sous contrat avec Porsche depuis 2023, Iaro Razanakoto était au volant d'une Porsche 718 Cayman et avait remporté à deux reprises le titre de champion de l'Asie de l'Est dans la catégorie GT4 aux couleurs de la Team B-Quik Absolute Racing. Récemment, des séances officielles de test de pilotage de Formule 1 de marque Jaguar de l'ancien grand champion des années 90, l'Irlandais Eddie Irvine, prévues en février puis reportées en début mars à l'autodrome de Dubaï, n'ont finalement pas pu se tenir en raison d'un souci mécanique. Les courses officielles vont s'enchaîner prochainement après ces essais.

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