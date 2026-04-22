Madagascar: Auto/Essais GT3 - Laro Razanakoto conduit une Audi R8 Evo II

L'unique pilote professionnel malgache et africain en course «Gran Turismo», Iaro Niaina Razanakoto Ramamonjisoa alias «Bou», évoluera désormais à partir de cette saison en catégorie GT3. Iaro effectue ses premiers essais au volant d'une Audi R8 Evo II ce mercredi et jeudi sur le circuit international Chang à Burinam, en Thaïlande.

Sous contrat avec Porsche depuis 2023, Iaro Razanakoto était au volant d'une Porsche 718 Cayman et avait remporté à deux reprises le titre de champion de l'Asie de l'Est dans la catégorie GT4 aux couleurs de la Team B-Quik Absolute Racing. Récemment, des séances officielles de test de pilotage de Formule 1 de marque Jaguar de l'ancien grand champion des années 90, l'Irlandais Eddie Irvine, prévues en février puis reportées en début mars à l'autodrome de Dubaï, n'ont finalement pas pu se tenir en raison d'un souci mécanique. Les courses officielles vont s'enchaîner prochainement après ces essais.