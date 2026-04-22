Madagascar: Approvisionnement - Des travaux de branchement en eau en instance

22 Avril 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Une opération d'apurement des travaux de branchement en eau en instance sera lancée à partir de la fin du mois d'avril 2026, indique un communiqué de la Jirama publié hier. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du redressement de la Jirama et du Projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable (PAAEP), financé par la Banque mondiale.

Les demandeurs ayant déjà réglé leur devis sont invités à vérifier la disponibilité des matériels nécessaires aux travaux et à s'assurer de leur complétude. « L'acquisition de ces équipements leur incombe ». La Jirama précise par ailleurs qu'aucun paiement supplémentaire ne sera exigé lors de l'exécution des travaux, poursuit le même document.

Pour garantir la transparence et la sécurité de l'opération, les agents mandatés devront obligatoirement être munis d'un ordre de mission signé par un responsable de la Jirama, porter un badge professionnel et disposer d'un ordre d'exécution des travaux.

Sur le terrain, la situation reste toutefois difficile pour certains usagers. « Chez nous, la pénurie d'eau est devenue presque quotidienne. On est obligé de chercher de l'eau ailleurs ou d'attendre tard la nuit », témoigne Rijasolo, un résident d'Ambihimangakely. Plusieurs usagers continuent en effet de se plaindre de la pénurie d'eau dans leurs quartiers.

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