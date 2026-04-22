Madagascar: Journée internationale des sports - Mahamasina épicentre des férus de sports

Le stade Barea Mahamasina s'apprête à accueillir un rendez-vous majeur du calendrier sportif, avec la tenue de la 4e édition de la Journée internationale des sports, associée à la 2e édition du Salon national des sports. Pendant trois jours, du 24 au 26 avril, le public pourra découvrir toute la richesse et la diversité des disciplines à travers des démonstrations, des expositions et des ateliers interactifs.

Organisé avec l'appui du ministère de la Jeunesse et des Sports, l'événement vise à promouvoir la pratique sportive pour tous tout en mettant en lumière les acteurs du secteur. Plusieurs activités seront également au programme, notamment des tournois de basketball 3x3 mixtes interuniversitaires ainsi que des compétitions de football à 7 réunissant entreprises et institutions.

Point d'orgue de cette célébration, la course de solidarité prévue le dimanche 26 avril viendra clôturer les festivités dans une ambiance conviviale et engagée. Ouverte à tous, elle mettra en avant les valeurs d'entraide et de partage portées par le sport. Ces trois journées se présentent ainsi comme un véritable lieu de rencontres et d'échanges entre passionnés, professionnels et grand public, illustrant l'essor du Salon national des sports dans le paysage malgache.