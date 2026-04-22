Madagascar: Concert - Denise et Shyn sensibilisent sur la précarité menstruelle

Après le succès du concert du 8 mars au CCI Ivato, Softex prolonge l'initiative en lançant une action solidaire contre la précarité menstruelle. Une campagne de sensibilisation se tiendra les 23 et 24 avril à Antananarivo, Mahajanga, Antsiranana et Toamasina, avec l'objectif de toucher des milliers de jeunes à travers le pays.

D'un moment festif à un engagement concret, le spectacle de Denise et Shyn prend une dimension inattendue. Porté par l'élan du concert organisé le 8 mars dernier au CCI Ivato, Softex choisit de prolonger cette réussite en la mettant au service d'une cause sociale majeure : la lutte contre la précarité menstruelle. Une initiative qui dépasse le cadre artistique pour s'inscrire dans une démarche solidaire à large portée.

Softex fait ainsi le choix de transformer la réussite de cet événement en appui réel à une cause de santé publique et de dignité avec une décision forte: consacrer les bénéfices du concert à des actions concrètes contre la précarité menstruelle..

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Dans cette dynamique, Softex s'associe à plusieurs partenaires, notamment l'AFG, le réseau de jeunes bénévoles AfriYan et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ensemble, ils mettent en place une campagne d'information et de sensibilisation qui se tiendra les 23 et 24 avril prochains. L'opération vise à toucher directement 3 000 jeunes filles et garçons à travers quatre grandes villes du pays : Antananarivo, Mahajanga, Antsiranana et Toamasina.

Au cœur de cette mobilisation, il y a un message clair : l'accès à une hygiène menstruelle adéquate constitue un droit fondamental. L'initiative vise à lever les tabous, à informer les jeunes et à réduire les inégalités qui entravent encore l'épanouissement de nombreuses adolescentes malgaches. Elle met également en avant la nécessité d'une action coordonnée entre le secteur privé, la société civile et les pouvoirs publics pour apporter des réponses efficaces à cette problématique.

Au-delà de la sensibilisation, cette initiative traduit une volonté de faire reculer durablement la précarité menstruelle grâce à des actions concrètes et à une mobilisation collective accrue. En mettant le succès d'un événement musical au service d'une cause sociale, Softex rappelle que la culture peut aussi devenir un puissant moyen d'engagement.