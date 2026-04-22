Madagascar: Befelatanana - Un nourrisson survit à un effondrement de maison

Un bébé d'un an, grièvement blessé lors de l'effondrement de sa maison à Anosibe Ifanja, a été opéré hier à Befelatanana.

Un enfant âgé d'un an a subi, hier, une intervention chirurgicale à Befelatanana après avoir été grièvement blessé lors de l'effondrement d'une bâtisse à Anosibe Ifanja, dans le district de Miarinarivo, survenu dimanche. Il avait été enseveli avec sa mère, âgée de 23 ans, dans un local servant de moulin à riz, utilisé par les habitants pour piler le grain.

Selon les éléments rapportés, la jeune femme pilait du riz tandis que son fils se trouvait à proximité lorsque des briques ont commencé à se détacher. Elle n'a pas eu le temps de réagir avant que la construction ne s'effondre. Écrasée, elle est décédée sur le coup. L'enfant a, pour sa part, subi de graves blessures au visage, avec notamment une perte de dents. Transporté dans un premier temps à l'hôpital de Miarinarivo, il a ensuite été transféré à Befelatanana, où il a été opéré. Les médecins poursuivent les soins. L'enfant est conscient, mais présente des crises persistantes.

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La jeune femme, mère célibataire, a été inhumée lundi au coucher du soleil, son corps ayant été altéré par l'accident. Trop âgée pour accompagner son petit-fils à l'hôpital, la grand-mère a été remplacée par des voisins, tandis que des proches installés à Antananarivo se sont mobilisés pour soutenir sa prise en charge.

Avant l'intervention, la famille avait lancé un appel sur Facebook, indiquant que le coût de l'opération s'élevait à 680 000 ariary et sollicitant une aide financière. Le message précisait que l'enfant était hospitalisé à Befelatanana, près de la Maternité, porte 27, et mentionnait un contact, une certaine Rose, résidant à Analavory. Des prières avaient également été demandées pour le bon déroulement de l'opération.

Cet appel a suscité une réaction du ministère de la Population et des Solidarités. Lundi, une équipe s'est rendue sur place afin de prendre en charge les frais de l'intervention et d'apporter un soutien pour les soins post-opératoires. Le ministère a rappelé que l'enfant, désormais orphelin de père et de mère, avait été grièvement blessé lors de l'effondrement. L'élan de solidarité s'est ainsi traduit par une prise en charge institutionnelle, en complément du soutien apporté par les proches et les voisins.