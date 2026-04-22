Afrique du Sud: Après les États-Unis, la Russie pourrait accueillir des fermiers blancs

Après les États-Unis, la Russie pourrait accueillir des fermiers blancs sud-africains. C'est en tout cas ce qu'affirme Errol Musk, le père du célèbre milliardaire Elon Musk. De nationalité sud africaine, Errol Musk, a évoqué le sujet la semaine dernière lors d'un voyage à Moscou.

Selon Errol Musk, le projet d'accueillir des Afrikaners en Russie permettrait à ces fermiers blanc d'Afrique du Sud - victime, dit-il, de persécutions - d'obtenir le statut de réfugié et de s'installer en Russie.

L'homme d'affaire n'a pas donné plus de détails. Mais il a justifié cette initiative par le nombre de meurtres de fermiers blancs dans son pays. Un argument rejeté dans le passé par les autorités sud africaines et par des chercheurs.

Le gouverneur de la région de Vladimir, limitrophe à celle de Moscou, a de son coté confirmé que des discussions avaient eu lieu. « Nous avons discuté du développement de l'agriculture, a-t-il fait savoir, et des perspectives de faire venir une cinquantaine de familles Afrikaners ».

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Une annonce qui fait écho à la décision l'année dernière du président américain Donald Trump de faire venir près de 5 000 Sud-africains aux États Unis, sous le même prétexte. Les autorités sud africaines n'ont pas encore publiquement réagit.

Mais si ce projet devait se concrétiser, il pourrait créer des tensions entre Pretoria et Moscou. D'autant plus qu'Errol Musk est une figure controversée en Afrique du sud. Il avait notamment déclaré qu'il n'y avait pas eu d'oppression durant l'apartheid.