Afrique: Le président taïwanais contraint d'annuler un déplacement sur le continent après des pressions de Pékin

22 Avril 2026
Radio France Internationale
Par Clea Broadhurst

Jusqu'où peut aller l'influence diplomatique de la Chine ? Cette fois, elle ne s'est pas exercée dans une enceinte internationale mais dans le ciel. Le président taïwanais Lai Ching-te a été contraint d'annuler un déplacement officiel en Afrique après des refus de survol, attribués à des pressions de Pékin. Un épisode rare, qui illustre la capacité croissante de la Chine à peser, concrètement, sur les décisions d'États tiers.

C'est une première pour un président taïwanais - et un signal fort. Lai Ching-te devait se rendre en Eswatini, dernier allié diplomatique de Taipei en Afrique, à l'occasion d'une célébration officielle.

Mais son avion n'a jamais pu décoller : les Seychelles, l'île Maurice et Madagascar ont, presque simultanément et sans préavis, retiré leurs autorisations de survol.

Officiellement, ces pays invoquent leur respect du principe d'une seule Chine, qui ne reconnaît pas Taïwan comme État. Mais pour Taipei, Pékin a pesé de tout son poids. La Chine aurait exercé des pressions directes, en brandissant des leviers économiques très concrets comme la suspension de financements, la remise en cause d'allègements de dette, voire des menaces de sanctions ciblées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'épisode illustre une stratégie bien rodée et de plus en plus assumée. Plutôt que d'agir frontalement, la Chine s'appuie sur ses partenaires pour isoler Taïwan, en rendant ses déplacements officiels de plus en plus complexes, voire impossibles à organiser.

En Afrique, où les investissements chinois sont massifs et souvent décisifs, cette influence est particulièrement visible. Et elle place certains États face à un dilemme politique : préserver leurs relations avec Pékin, ou maintenir des liens, même symboliques, avec Taipei.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.