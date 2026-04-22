Sénégal: Campagne agricole 2026 - Les ICS annoncent un volume record de 125 000 tonnes d'engrais

Les Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont annoncé, mardi, la mise à disposition de 125 000 tonnes d'engrais pour la campagne agricole 2026, un volume record dépassant les 105 000 tonnes enregistrées lors de la précédente campagne.

S'exprimant lors d'une rencontre avec la presse nationale sur le site de production de Mbao, les responsables de l'entreprise ont également présenté un ambitieux programme d'investissements visant à renforcer les capacités industrielles. Selon le directeur général des ICS, Mama Sougoufara, cette performance s'explique par une anticipation stratégique des approvisionnements, dans un contexte international tendu marqué notamment par la crise au Moyen-Orient.

« Dès décembre 2025, nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour sécuriser les matières premières », a-t-il déclaré, soulignant que cette démarche permet de couvrir les besoins nationaux tout en approvisionnant certains pays de la sous-région, dont la Gambie.

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La production annoncée repose en grande partie sur les fertilisants NPK. La formule 6-20-10, largement utilisée dans les exploitations arachidières, représente 57 000 tonnes. Elle est suivie du NPK 15-15-15 (30 000 tonnes), du NPK 15-10-10 (21 000 tonnes), du NPK 10-10-20 (10 000 tonnes), du NPK 9-23-30 (2 000 tonnes) et du DAP (5 000 tonnes).

Au-delà de la campagne agricole, les ICS ont annoncé un programme d'investissements de 126 milliards de francs CFA, signé avec l'APIX lors du forum « Invest in Senegal », avec l'appui du groupe Indorama. Ce plan prévoit notamment la réhabilitation et l'extension de l'unité de production d'engrais de Mbao, dont la capacité sera portée à 400 000 tonnes par an. Il inclut également la construction d'une unité de Single Super Phosphate (350 000 tonnes/an), le renforcement de la production d'acide phosphorique (660 000 tonnes/an) et la mise en place d'une unité d'acide sulfurique d'une capacité de 700 tonnes par jour.

À travers ces investissements, les ICS ambitionnent de réduire la dépendance nationale aux importations et de positionner le Sénégal comme un hub industriel de référence en Afrique de l'Ouest, en cohérence avec la vision Sénégal 2050.