Sénégal: Refondation du système éducatif - Le ministre Guirassy liste les acquis

Assises des daaras, suppression de l'Entrée en sixième, introduction du Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) arabe, introduction de l'anglais à l'élémentaire et au préscolaire, proposition d'une politique linguistique : ce sont autant d'initiatives prises par l'État, par le biais du ministère de l'Éducation nationale, en deux ans de pouvoir. C'est ce qu'a soutenu, mardi, le ministre de tutelle, Moustapha Guirassy, lors de la conférence de presse du gouvernement.

Depuis deux ans, l'actuel gouvernement a réalisé d'énormes progrès dans le cadre de la refondation du système éducatif. « D'abord, on peut citer les assises des daaras. C'est quelque chose de magnifique que le gouvernement a réussi. Deuxièmement, on peut citer le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) qu'on a académisé, en plus de la suppression de l'Entrée en sixième qui était une injustice extraordinaire », a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy.

En réalité, poursuit-il, l'Entrée en sixième « ne mesurait pas les compétences de l'élève, mais plutôt les capacités d'accueil en sixième ». « Donc, quand il n'y avait pas assez de place, on éliminait les élèves. Ce qui est illégal, anticonstitutionnel. Cependant, à partir de cette année, on va l'académiser », a-t-il dit.

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Par rapport à l'intégration de l'anglais à l'élémentaire et au préscolaire, le ministre a souligné que c'est devenu une réalité. « Le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) arabe sera effectif à partir de cette année. Concernant la gouvernance, les Inspections d'académie (IA), les Inspections de l'Éducation et de la Formation (IEF) ont connu un nouveau redécoupage », s'est réjoui le ministre.

Près de 60 % de la population tourne autour de l'économie de l'éducation

Pour l'alimentation scolaire, M. Guirassy estime que les cantines sont un levier essentiel pour impacter l'agriculture locale. C'est ce qu'ont fait le Bénin et le Brésil pour changer le visage de leur agriculture. « Parce que c'est près de 60 % de la population qui tourne autour de l'économie de l'éducation. Quand on règle la question de l'alimentation scolaire, on règle celle de la souveraineté alimentaire. Ce que nous n'avons jamais eu, ce sont des lois qui vont dans le sens de l'alimentation scolaire, afin que les collectivités territoriales puissent jouer pleinement leur rôle dans ce processus », a relevé le ministre.

Pour la politique linguistique ou celle des langues nationales, le ministre a précisé qu'on ne peut pas contraindre un instituteur à parler en langue nationale. Cependant, il a informé que c'est la première fois qu'on a cette politique au Sénégal et qu'elle sera étudiée en Conseil des ministres très prochainement.

« Concernant les uniformes, le décret est sur la table et cela va changer des choses en matière d'inclusion et d'équité. On n'a pas aussi une politique nationale d'équité, notamment pour ce qui concerne les enfants vivant avec un handicap. Donc, ce sera une première. Ce sont des résultats probants qu'on a réalisés en moins de deux ans dans le cadre de la grande refondation qui est en cours », a conclu le ministre en charge de l'Éducation nationale.