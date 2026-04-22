Afrique de l'Ouest: Le Burkina Faso lève 49,5 milliards FCFA sur le marché financier de l'UEMOA

Dans le but de financer son budget 2026, l'Etat du Burkina Faso a levé ce mercredi 22 avril 2026 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 49,5 milliards FCFA à l'issue de son émission simultanée d'adjudication de bons assimilables du trésor de 364 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans organisée en partenariat avec UMOA-Titres.

Le Trésor Public burkinabé a mis en adjudication la somme globale de 45 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales s'est élevé à 118,810 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 264,02%.

Le montant des soumissions retenu est de 49,5 milliards de FCFA (exclusivement pris sur les obligations) et celui rejeté à 69,310 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 41,66%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,48% pour les obligations de 3 ans, 7,43% pour celles de 5 ans et 7,49% pour celles de 7ans.

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Le Trésor Public burkinabé entend rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 23 avril 2029 pour celles de 3 ans, au 23 avril 2031 pour celles de 5 ans et au 23 avril 2033 pour celles de 7 ans. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 6 % pour les obligations de 3 ans, 6,20% pour celles de 5 ans et 6,40% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.