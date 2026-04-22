Sénégal: Saint-Louis - Six individus interpellés pour abattage clandestin de boeufs à Pikine

22 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla Guèye

Les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat d'arrondissement de Pikine, à Saint-Louis, ont procédé, ce mardi 21 avril 2026 vers 8 heures, à l'interpellation de six individus pour abattage clandestin de bétail, au niveau du Daral de Pikine.

Selon des sources policières, les mis en cause ont été surpris en flagrant délit d'égorgement et de dépeçage de trois boeufs dans un environnement jugé insalubre, marqué notamment par la présence d'ordures. Il s'agit de F. F., 29 ans, boucher domicilié à Pikine 15 m ; B. D., 37 ans, boucher établi à Guinaw Rails ; O. D., 21 ans, conducteur de tricycle domicilié à Guinaw Rails ; M. F., 19 ans, boucher domicilié à Pikine 15 m ; M. T., 24 ans, boucher domicilié à Diamaguène ; et I. T., 26 ans, commerçant domicilié à Guinaw Rails.

Pris de court par l'intervention des agents, les suspects n'ont pas pu prendre la fuite. Ils ont été interpellés puis conduits dans les locaux du service pour les besoins de l'enquête. Dans le cadre de la procédure, des réquisitions ont été adressées au chef du Service régional de l'Élevage afin de vérifier la conformité sanitaire des produits saisis. Les autorités envisagent, le cas échéant, leur mise à disposition au profit des maisons d'arrêt et de correction ainsi que du Centre de premier accueil de Saint-Louis. Le Procureur de la République a été informé de l'affaire. L'enquête est en cours.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.