Sénégal: Trafic de stupéfiants - 300,6 kg de chanvre indien saisis à Kafountine

22 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Kadidiatou Sonko

La Brigade de proximité (BP) de Kafountine a procédé, le lundi 20 avril 2026 vers 18 heures, à la saisie de 300,6 kg de chanvre indien, 110 litres de carburant hors-bord, d'un moteur Yamaha 15 CV et d'une pirogue. Cette importante quantité de stupéfiants a été saisie suite à un renseignement faisant état d'une pirogue chargée de produits suspects, avec à bord un équipage aux comportements suspects.

Mis au parfum, les éléments de la BP de Kafountine se sont transportés au débarcadère de Saloulou pour procéder à l'intervention ayant abouti à la saisie du produit et du moyen de transport. Selon une source sécuritaire, les auteurs étaient déjà en fuite avant l'arrivée des gendarmes sur les lieux, abandonnant ainsi le chargement sur place.

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