Mozambique: Le pays et la Chine scellent un rapprochement politique et économique renforcé

La Chine et le Mozambique franchissent un nouveau cap. En visite d'État à Pékin, le président Daniel Chapo a obtenu un renforcement significatif des relations bilatérales, au moment où Pékin consolide ses partenariats stratégiques en Afrique.

Xi Jinping et Daniel Chapo ont élevé leurs relations au rang de « communauté de destin partagé pour la nouvelle ère », une formule récurrente dans la diplomatie chinoise mais un signal clair d'un rapprochement politique et économique renforcé.

Au coeur des discussions : l'exploitation d'un potentiel jugé « hautement complémentaire ». La Chine veut renforcer sa présence dans des secteurs clés au Mozambique, notamment les infrastructures, l'énergie et les ressources minières, tout en développant de nouveaux axes de coopération dans l'agriculture, le numérique et l'intelligence artificielle.

Cette visite s'inscrit aussi dans la continuité du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), dont Pékin cherche à accélérer la mise en oeuvre. Dès le 1er mai, le Mozambique, comme 52 autres pays africains, bénéficiera d'un accès sans droits de douane au marché chinois.

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Plus qu'un simple partenariat économique, cette relation s'appuie sur un soutien politique affirmé. Maputo réaffirme son adhésion au principe d'une seule Chine, tandis que Pékin consolide son rôle de partenaire privilégié dans le développement du pays.

Une dynamique qui s'inscrit dans un contexte international tendu, où la Chine cherche à renforcer ses alliances dans le Sud global face aux recompositions géopolitiques en cours.