Sénégal: Conférence ministérielle sur le nouveau pacte social dans un climat tendu

Un an après sa signature, le pacte de stabilité sociale sénégalais fait débat. Ce texte tripartite : État, syndicats, patronat, prévoit une trêve sociale jusqu'en 2027. Mais depuis des mois, grèves et débrayages se succèdent dans l'Éducation, la Santé et les Transports. Ce mardi 21 avril, cinq ministres ont fait face à la presse pour défendre les avancées du gouvernement.

Le ministre de la Fonction publique du Sénégal Olivier Boucal a répondu aux syndicats qui, début avril, avaient manifesté pour dénoncer le non-respect des engagements. Il a rejeté ces accusations, citant des avancées concrètes sur plusieurs des 87 points du pacte social.

« Deux décrets ont été signés concernant la situation des enseignants décisionnaires. Tout ce qui touche à la carrière des agents décisionnaires, le gouvernement a réglé ça. L'État a également généralisé l'indemnité de logement pour tous les fonctionnaires de l'État ».

Le ministre avance aussi la réintégration de certains travailleurs du port de Dakar et de la compagnie de transport Dakar Dem Dikk, ainsi que d'autres agences de l'État comme le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) ou la caisse des dépots et consignations.

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Dans le secteur de la santé, les syndicats en sont à leur neuvième plan d'action de grève. Le gouvernement a rappelé qu'il avait demandé dès le départ une trêve de trois ans et que ce chantier prend du temps, comme l'explique Ibrahima Sy, ministre de la Santé.

« Tout ce qu'on pas encore pu faire c'est parce que qu'on n'a pas encore les moyens de le faire. J'ai dit aux syndicalistes que j'évite de prendre des engagements que je ne pourrai pas tenir. Je préfère qu'on travaille ensemble à trouver des solutions réalistes et faisables, qu'on le fasse ensemble, pour construire ensemble un bon système de santé. Nous tous, nous devons faire des sacrifices ».

Dans l'éducation, une éclaircie : gouvernement et principaux syndicats d'enseignants ont signé jeudi dernier un protocole d'accord avec clause de paix sociale.