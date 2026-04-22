Ile Maurice: Agaléga se tourne vers l'énergie photovoltaïque

Un nouveau pas vers la transition énergétique se dessine pour Agaléga. Les autorités entendent concrétiser un projet ambitieux : la mise en place de trois systèmes hybrides photovoltaïques couplés à des batteries de stockage. Selon l'appel d'offres lancé par l'Outer Islands Development Corporation (OIDC), ce projet englobe la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, les tests et la mise en service de ces infrastructures énergétiques. L'objectif est clair : améliorer la fourniture d'électricité tout en réduisant la dépendance aux générateurs fonctionnant au diesel, qui sont encore largement utilisés sur l'archipel.

Le General Manager (GM) de l'OIDC, Sébastien Lamy, souligne l'importance de cette initiative. «Le projet de systèmes photovoltaïques hybrides est supposé améliorer la fourniture d'électricité à Agalega tout en réduisant la dépendance aux générateurs, la consommation de diesel et l'empreintecarbone», explique-t-il. Concrètement, un mini grid est prévu pour chacun des villages de La Fourche, Vingt-Cinq et Sainte-Rita. Ce système hybride combinera énergie solaire, stockage par batteries et générateurs en solution de secours. Une configuration qui devrait permettre une réduction significative de la consommation de diesel pour la production d'électricité. «On s'attend à une baisse de la dépendance au diesel», précise le GM de l'OIDC.

Le projet est mené en collaboration avec le Central Electricity Board (CEB) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), avec un financement assuré par le Green Climate Fund. L'appel d'offres est une deuxième tentative, le premier n'ayant pas abouti. Au-delà de l'aspect technique, les autorités misent sur le développement des compétences locales. En juin 2025, une mission du PNUD s'était rendue à Agalega pour sensibiliser la population aux énergies renouvelables.

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Dans la foulée, cinq habitants avaient été sélectionnés pour suivre une formation de plusieurs mois sur la gestion et la maintenance des équipements au CEB. Une initiative qui n'avait toutefois pas porté ses fruits, les participants s'étant désistés avant la fin. Malgré cet échec, l'OIDC reste optimiste. Si ce nouvel appel d'offres aboutit, des opportunités d'emploi et de formation plus poussées devraient émerger. «Encore faut-il savoir les saisir», insiste Sébastien Lamy. À terme, ce projet pourrait transformer le quotidien des Agaléens, en leur garantissant un accès à une électricité plus fiable, tout en s'inscrivant dans une démarche plus respectueuse de l'environnement.