Ile Maurice: Autoroute M4 - Un projet ambitieux pour le développement régional

La construction des première et deuxième phases de la nouvelle autoroute M4, qui s'étendra sur 30 km et reliera Forbach à Bel-Air, débutera dans environ trois mois. Ce projet, doté d'un budget global de Rs 10,8 milliards financé par le gouvernement indien dans le cadre du Special Economic Package, vise à réduire les embouteillages de 40 % et à stimuler le développement économique régional.

Les démarches administratives sont déjà bien avancées. Tous les terrains nécessaires ont été acquis et la conception de l'autoroute est finalisée. Les travaux, qui devraient durer entre deux et trois ans, emploieront des entrepreneurs, camionneurs et concasseurs mauriciens, ce qui devrait dynamiser l'économie locale.

L'autoroute M4 sera dotée de trois échangeurs surélevés à Forbach, Mon-Loisir et Bonne-Mère ; 12 ronds-points pour une circulation fluidifiée ; deux autoponts et un tunnel destiné à désengorger le trafic dans les zones agricoles ; ainsi que des lampadaires solaires et un système de drainage pour une évacuation efficace des eaux.

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Ces infrastructures visent à répondre aux besoins d'une route moderne, capable de supporter l'augmentation du trafic tout en intégrant des éléments respectueux de l'environnement. Les routes existantes sont insuffisantes pour permettre l'expansion ou l'ajout d'infrastructures essentielles, telles que des trottoirs. Selon la Road Development Authority, la première phase du projet pourrait réduire le trafic routier jusqu'à 40 % dans les zones concernées.

Cette amélioration sera particulièrement bénéfique pour le secteur touristique, notamment pour la liaison avec l'aéroport, qui pourrait voir une augmentation de la fréquentation grâce à un accès plus fluide. La construction de l'autoroute M4 représente un pas significatif vers la modernisation des infrastructures routières de la région, tout en offrant des perspectives d'emploi et de croissance économique. Avec un début des travaux prévu pour juillet-août prochains, le projet est attendu avec impatience par les populations locales et les entreprises.