Ile Maurice: Réformes à Rodrigues - 15 amendements sur la table, un comité de haut niveau annoncé

Le Premier ministre Navin Ramgoolam a fait le point sur les amendements envisagés à la Rodrigues Regional Assembly Act, en réponse à une question du député rodriguais Francisco François. Il a indiqué que, le 27 février 2026, le Chief Executive de l'Assemblée régionale de Rodrigues (ARR), après aval du Conseil exécutif, a soumis un paquet de 15 propositions d'amendements touchant des dispositions clés du cadre légal. Ces propositions couvrent notamment la définition et la délimitation de Rodrigues, les critères d'éligibilité des membres de l'ARR, la composition et le fonctionnement du Conseil exécutif ainsi que l'autonomie des commissions et départements.

D'autres axes concernent les mécanismes de règlement des différends, la création de localités et la reconnaissance de villages, avec des implications allant jusqu'à des modifications constitutionnelles. Le chef du gouvernement souligne que ces changements auront des effets structurants sur l'architecture institutionnelle et le cadre électoral.

Des consultations sont en cours avec plusieurs instances, dont le bureau de l'Attorney General, le bureau du commissaire électoral et le ministère des Collectivités locales. Le commissaire électoral a insisté sur la nécessité de mener ces réformes bien en amont des prochaines élections dans le cadre d'un processus inclusif.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce contexte, Navin Ramgoolam annonce la mise sur pied prochaine d'un comité de haut niveau chargé d'examiner les propositions et de formuler des recommandations.