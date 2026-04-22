Ile Maurice: Pollution plastique - Le pays se dote d'une feuille de route sur dix ans

Le Conseil des ministres a approuvé vendredi le National Strategy Plan Roadmap for a Plastic Pollution-Free Mauritius. Ce plan stratégique, validé par l'ensemble des parties prenantes, fixe 60 actions à déployer sur dix ans, avec un objectif chiffré : collecter 80 % du plastique produit à Maurice d'ici 2035.

Le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, le rappelle : «La pollution plastique est un problème mondial, mais le défi est encore plus conséquent pour les pays entourés par l'océan.» Au-delà de la nuisance visuelle, c'est une véritable menace sanitaire : le plastique qui se retrouve en mer s'infiltre dans la chaîne alimentaire. Il représente aujourd'hui 14 % des déchets enfouis à Mare-Chicose.

Pour agir efficacement, le ministère entend d'abord cartographier le problème. Les volumes et types de plastiques en circulation ne sont pas encore précisément documentés. PET (bouteilles), LDPE (Low Density Polyethylene, sacs et emballages), HDPE (High Density Polyethylene, contenants ménagers), PVC (Polyvinyl chloride, tuyaux et sacs), polystyrène (pots de yaourt), polypropylène (bouchons)...

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Chaque type a un impact différent sur l'environnement et ne se recycle pas de la même façon. Le polystyrène, par exemple, n'est pas recyclable. Dans les 12 prochains mois, une base de données nationale sera mise en place en concertation avec l'industrie, la douane et les grandes surfaces. Elle permettra d'identifier précisément les volumes, usages et filières de chaque type de plastique.

Traçabilité à la source

Environ 30 000 tonnes de granulés plastiques sont importées chaque année à Maurice - sans traçabilité complète à ce jour. Un système d'enregistrement obligatoire sera introduit pour les importateurs, afin de savoir qui produit quoi et dans quel but, notamment pour lutter contre la fabrication illégale de plastiques interdits. Les opérations de crackdown menées avec la police de l'Environnement seront intensifiées. En un an, 15 opérations ont permis d'établir 79 contraventions et de saisir plus de 13 000 produits plastiques à usage unique ainsi que plus de 151 000 sacs plastiques.

Un deposit-refund scheme, en cours de mise en place, permettra aux citoyens de retourner des bouteilles plastiques contre remboursement. Mais au-delà des mesures réglementaires, le ministre table sur une évolution des comportements. Rajesh Bhagwan l'affirme : «En parallèle, les consommateurs devront eux aussi devenir de véritables «consomm'acteurs» afin de déplastifier notre environnement, notre économie et notre environnement marin.»