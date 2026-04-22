Sénégal: Autoroute Dakar Kaolack - Le tronçon Mbour-Thiadiaye sera ouvert à partir du 29 avril prochain

L'axe routier Mbour-Thiadiaye sera ouvert aux voyageurs, ce 29 avril et le tronçon Thiadiaye-Kaolack sera provisoirement ouvert l du 20 au 5 juin pour les besoins de la fête de la tabaski. C'est ce qu'a annoncé le Ministre des infrastructures Déthié Fall qui s'exprimait hier, mardi 21 Avril lors de la conférence de presse du gouvernement. Il informe aussi que beaucoup de chantiers infrastructurels de l'Etat sont déjà bouclés. Il ne reste que la disponibilité du Chef de l'Etat pour leur réception.

Le tronçon Mbour-Thiadiaye de l'autoroute Dakar-Kaolack sera ouvert ce 29 Avril. L'annonce a été faite par le Ministre des infrastructures Déthié Fall qui prenait part à la conférence de presse du gouvernement hier, mardi 21 Avril. « Le tronçon Mbour-Thiadiaye est maintenant réalisé. Le Président de la République a donné son aval pour son lancement. C'est pourquoi l'Ageroute, l'Ads et le ministère des Transports ont choisi la fate du 29 avril pour son ouverture.

Le 5 mai avec toute l'équipe, nous allons faite le déplacement au niveau du tronçon Thiadiaye-Kaolack. Parce que le chef de l'Etat a donné des instructions pour son ouverture durant la fête de Tabaski. Donc du 20 mai au 5 juin ce tronçon sera ouvert. Et le 30 septembre au plus tard cette autoroute sera définitivement inaugurée », a-t-il fait savoir.

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Selon lui, d'autres infrastructures routières ont été réalisées dans beaucoup de localités du pays dans le cadre du programme pour la connectivité des zones agricoles qui est déroulé par l'Ageroute Pour ce qui est des chantiers des jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), Déthié Fall informe que le stade Iba Mar est prêt à 99%, et la piscine Olympique réalisée à 98% avant d'annonce que ces infrastructures seront réceptionnées au mois de mai.

Concernant les infrastructures aéroportuaires, il annonce que conformément aux engagements pris, le 30 Avril l'aéroport de Ziguinchor sera ouvert pour les vols de jour et dès le lendemain le 1er mai les vols commerciaux vont débuter.

Pour la réalisation du chemin de fer Dakar-Tambacounda, le ministre a indiqué que l'Etat est en train de recentrer la gouvernance pour phaser les différentes propositions et engager la phase étude. S'agissant des infrastructures universitaires, le programme des 5 lots a été bouclé. Selon Déthié Fall, il ne reste plus la disponibilité de l'autorité pour pouvoir lancer ces 5 lots à partir de l'université de Bambey.

« C'est un programme qui va permettre de prendre en charge beaucoup d'universités en termes d'infrastructures. Sur le lot1 par exemple, on a prévu la construction et la réhabilitation de bâtiments à l'UCAD. Pour le lot 2 c'est la construction et la réhabilitation de bâtiments à l'UGB. Pour le mot c'est la construction et la réhabilitation de bâtiments pour l'université de Bambey. Le lot 4 intègre la construction de bâtiments à l'université de Ziguinchor. Le lot 4 concerne l'UAM et l'UVS. Le lot 5 concerne les USSEIN », a-t-il laissé entendre.

En ce qui concerne le programme des 6000 lits, il annonce que sur Bambey, Ziguinchor et Thiès, les 1000 sont terminés soulignant qu'il reste les connections sur Sonatel et également les branchements pour l'eau et l'électricité. Il ajoute qu'il reste maintenant à finir au niveau des USSEIN notamment Fatick, Kaolack et Kaffrine. Pour terminer, il annonce qu'au mois d'octobre les universités de Tambacounda et de Matam seront réceptionnées.