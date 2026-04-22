Cameroun: Elections locales en perspectives - Les militants du MRC disent non au gré à gré à la commune de pète

Ils ont renouvelé leur engagement à s'opposer par tous les moyens pacifiques à la perpétuation du système Biya. Et veulent aussi mettre fin à la dynastie Fotso Victor à Bandjoun.

Après des mois de trêve liée à la préparation de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les militants et cadres de la fédération communale du Mouvement pour la renaissance du Cameroun(Mrc) de Pété-Bandjoun se sont réunis le dimanche 19 avril dernier dans le cadre de leur assemblée des structures sous la présidence de Gaëtan Fotso Kuaté, secrétaire de cette fédération communale.

Dans son discours d'ouverture, ce cadre du Mrc a dénoncé les manoeuvres actuellement en cours au parlement pour la pérennisation du système Biya. Il a réaffirmé la détermination des militants de Bandjoun à combattre tous ceux et toutes celles qui veulent instaurer « une monarchie » au Cameroun.

Ainsi, il plaide pour la redynamisation des structures de base du Mrc sur le terrain et milite pour l'intensification des opérations d'inscription sur les listes électorales.

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Fotso Kuaté croit fermement que les actions du Mrc sur le terrain ont marqué les esprits et les coeurs des populations de la commune de Pète-Bandjoun. Pour ce, il trouve qu'il est important de respecter les lignes claires pour le changement tant espéré par la majorité des camerounais. Il pense qu'il faut savoir « tourner la page et avancer vers de nouveaux horizons ». Me André Marie Tassa, accompagné de Roger Dafem, s'est réjoui de la tenue de cette assemblée.

Pour lui, la fédération communale de Pete-Bandjoun sert de vitrine aux autres structures de base du Mrc à l'Ouest. «La fédération communale de Pete-Bandjoun est bien organisée. Vous avez vu comment des militants se sont mobilisés. Le quorum a été atteint. Il y a contrôle et vérification des présences. Cette organisation interne séduit et augure des lendemains meilleurs», soutient-il.

Dr Fokam, cadre du Mrc, Alain Fokam, secrétaire de la fédération départementale du Mrc dans le Koung-Khi et bien d'autres militants et cadres venus des fédérations communales de Bayangam et Demdeng ont pris part à cette assemblée des structures.