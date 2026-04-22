Congo-Kinshasa: Ouverture des enquêtes judiciaires sur la gestion des fonds du FRIVAO alloués à l'ICCN

Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a ordonné, le 17 avril 2026, l'ouverture d'enquêtes judiciaires relatives à des faits susceptibles de constituer des infractions de détournement de deniers publics, corruption, concussion et autres infractions à charge de deux institutions publiques. Cette information est livrée dans un communiqué officiel daté de ce mercredi 22 avril, rendu public par le cabinet du ministre de la Justice.

Selon ce communiqué, cette injonction charge le Procureur général près la Cour de cassation d'ouvrir des enquêtes judiciaires sur des faits liés à deux structures publiques : le Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda (FRIVAO) et l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN), dans le cadre de la réhabilitation du jardin zoologique et botanique de Kisangani, financée par le FRIVAO.

Un écart financier jugé significatif

Le communiqué précise que les éléments d'information disponibles à ce stade, corroborés par des constats de terrain et par un rapport de l'Inspection générale des finances (IGF), font état d'un écart significatif non justifié d'un montant de 3 300 000 dollars américains, entre le montant initialement sollicité (700 000 USD) et les fonds effectivement décaissés (4 000 000 USD).

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Le ministère de la Justice évoque également des dépenses supérieures au niveau réel d'exécution des travaux, des écarts entre les montants engagés et les réalisations, ainsi que de graves insuffisances en matière de contrôle, de traçabilité documentaire et de supervision technique.

Tout en rappelant le principe de la présomption d'innocence, le ministre estime que ces éléments justifient la mise en mouvement de l'action publique et la conduite d'investigations judiciaires appropriées, dans le respect de l'indépendance des juridictions, du principe du contradictoire et des droits de la défense.

La protection des deniers publics érigée en priorité

Dans ce communiqué, le ministère de la Justice réaffirme que la protection des deniers publics, la protection des droits des victimes, la répression des atteintes à la probité et la lutte contre l'impunité demeurent des priorités de l'action publique.

Ces enquêtes interviennent alors qu'un procès est déjà en cours à Kinshasa concernant la gestion du FRIVAO. L'ancien coordonnateur du Fonds comparaît, depuis le 21 avril, devant la justice pour des faits présumés de détournement de fonds destinés à l'indemnisation des victimes de la guerre des Six Jours à Kisangani. Ce procès vise à établir les responsabilités dans ce dossier sensible, alors que des soupçons d'irrégularités financières pèsent sur l'utilisation de fonds publics alloués aux victimes de guerre. Des millions des dollars auraient été détournés à travers des marchés publics attribués à des sociétés vraisemblablement fictives.