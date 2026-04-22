Congo-Kinshasa: Les Directeurs provinciaux de l'ACGT en formation sur les pratiques administratives à Kinshasa

L'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) renforce l'organisation et la gouvernance administrative de ses services à travers le pays.

C'est dans ce cadre qu'elle organise, du 22 au 24 avril à Kinshasa, une session de formation à l'intention de ses 11 directeurs provinciaux, axée sur l'harmonisation des pratiques administratives et opérationnelles au sein de leurs entités respectives.

Les participants à ces assises proviennent de 11 provinces de l'ancienne configuration administrative de la République démocratique du Congo.

Ce forum de trois jours vise à renforcer l'efficacité organisationnelle et la gouvernance administrative de l'Agence congolaise des grands travaux.

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Le directeur général de l'ACGT, Nico Nzau Nzau, a exprimé sa volonté de consolider l'efficacité des représentations provinciales et a encouragé les participants à débattre ouvertement et de manière constructive.

Cette rencontre se propose également de recueillir les préoccupations organisationnelles des directeurs provinciaux, d'améliorer l'organisation des missions officielles et de proposer des mesures correctives et d'amélioration, comme l'a indiqué le directeur de cabinet au ministère des Infrastructures.

Par ailleurs, l'atelier se penche sur les règles régissant l'organisation et le fonctionnement des directions provinciales, notamment en vue de renforcer la maîtrise des règles de correspondance administrative.

Ces travaux visent enfin à garantir une meilleure compréhension et une application uniforme des règles administratives, à harmoniser les pratiques et à identifier les principaux risques organisationnels.