Congo-Kinshasa: Reprise d'audiences au tribunal de grande instance de Mbuji-Mayi

Les activités judiciaires du Tribunal de grande instance (TGI) de Mbuji-Mayi ont repris depuis lundi 22 avril. Ceci intervient un mois et une semaine après la suspension de deux juges accusés d'avoir précipité le prononcé du verdict dans une affaire de faux et usage de faux.

La mesure disciplinaire a été levée la semaine dernière par un jugement de la chambre disciplinaire.

Selon les sources locales, la chambre disciplinaire a rendu son jugement la semaine dernière, réhabilitant les deux magistrats suspendus par le premier président de la cour d'appel.

Réhabilitation très attendue

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Durant leur période de suspension, les deux juges avaient introduit un recours auprès de la chambre disciplinaire. Celle-ci a finalement levé la mesure, estimant qu'ils pouvaient reprendre leurs fonctions et poursuivre l'examen des dossiers en attente. Une reprise très attendue par de nombreux justiciables.

Pour le premier président de la cour d'appel du Kasaï-Oriental, cette décision vise à permettre au tribunal de fonctionner normalement.

Avec seulement trois juges opérationnels pour une population estimée à plus de 3 millions d'habitants, cette suspension a ralenti considérablement le traitement des affaires, accentuant les retards judiciaires.

Plusieurs sources judiciaires et administratives plaident désormais pour un renforcement du personnel magistrat au TGI de Mbuji-Mayi.