Congo-Kinshasa: Dotée de ses propres bureaux, la COMCO s'engage à renforcer la régulation économique en RDC

22 Avril 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Commission de la concurrence (COMCO), structure rattachée au ministère de l'Économie nationale, affiche sa volonté de renforcer la régulation économique en République démocratique du Congo.

A l'occasion de l'inauguration de ses propres bureaux, mardi 21 avril à Kinshasa, le coordonnateur de la COMCO, Freddy Nsimba, a indiqué que ces infrastructures modernes permettront d'améliorer sensiblement les conditions de travail du personnel.

« Ce nouveau siège constitue désormais le centre névralgique à partir duquel nous allons renforcer nos capacités d'enquête grâce à des espaces adaptés et sécurisés, améliorer l'accueil des opérateurs économiques et des consommateurs en quête de protection, et affirmer avec davantage de rigueur l'autorité de l'État dans la régulation des marchés et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles », a-t-il déclaré.

De son côté, le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a rappelé que la vision de cet organe est axée sur la promotion d'une classe d'entrepreneurs nationaux capables de soutenir durablement la croissance économique du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a insisté sur le rôle stratégique de la COMCO en tant qu'instrument clé de la souveraineté économique, chargé de garantir des pratiques commerciales saines, d'assurer une concurrence équitable et de protéger les consommateurs.

Pour Daniel Mukoko Samba, la mise en place effective de la COMCO constitue un préalable essentiel à l'efficacité des institutions publiques et à la réussite des réformes engagées dans le secteur économique.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.