Congo-Kinshasa: Dotée de ses propres bureaux, la COMCO s'engage à renforcer la régulation économique en RDC

La Commission de la concurrence (COMCO), structure rattachée au ministère de l'Économie nationale, affiche sa volonté de renforcer la régulation économique en République démocratique du Congo.

A l'occasion de l'inauguration de ses propres bureaux, mardi 21 avril à Kinshasa, le coordonnateur de la COMCO, Freddy Nsimba, a indiqué que ces infrastructures modernes permettront d'améliorer sensiblement les conditions de travail du personnel.

« Ce nouveau siège constitue désormais le centre névralgique à partir duquel nous allons renforcer nos capacités d'enquête grâce à des espaces adaptés et sécurisés, améliorer l'accueil des opérateurs économiques et des consommateurs en quête de protection, et affirmer avec davantage de rigueur l'autorité de l'État dans la régulation des marchés et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles », a-t-il déclaré.

De son côté, le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a rappelé que la vision de cet organe est axée sur la promotion d'une classe d'entrepreneurs nationaux capables de soutenir durablement la croissance économique du pays.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a insisté sur le rôle stratégique de la COMCO en tant qu'instrument clé de la souveraineté économique, chargé de garantir des pratiques commerciales saines, d'assurer une concurrence équitable et de protéger les consommateurs.

Pour Daniel Mukoko Samba, la mise en place effective de la COMCO constitue un préalable essentiel à l'efficacité des institutions publiques et à la réussite des réformes engagées dans le secteur économique.