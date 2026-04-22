Afrique: Le port de Zarzis s'ouvre au transport des conteneurs et prévoit de se connecter avec les ports de Radès, la Libye et l'Italie

Le port commercial de Zarzis, dans le gouvernorat de Médenine, se prépare à lancer pour la première fois une activité de transport de conteneurs. Cette nouvelle orientation prévoit sa connexion avec les ports de Radès (banlieue sud de la capitale), ainsi qu'avec l'Italie et la Libye, à travers une nouvelle ligne maritime qui devrait insuffler une dynamique majeure au port et marquer une nouvelle étape dans son développement et son activité maritime. Ces données ont été présentées la semaine dernière lors d'une réunion de la commission régionale consultative de l'investissement à Médenine.

Cette activité, initiée en réponse aux demandes d'entreprises, contribuera à la création de projets et à la stimulation du développement dans le sud du pays. Elle devrait également inciter certaines sociétés à réorienter leurs exportations du port de Radès vers celui de Zarzis, tirant parti de ses nombreux atouts, notamment une importante réserve foncière dans la zone portuaire et des infrastructures diversifiées.

Le transport de conteneurs constituait une revendication pressante de nombreux exportateurs, qui considéraient son absence comme un obstacle majeur engendrant des coûts supplémentaires liés au transport terrestre. Ils ont insisté, à plusieurs reprises, sur la nécessité de conclure des accords avec des compagnies maritimes spécialisées afin de bénéficier de facilités d'implantation au sein du port.

Par ailleurs, des travaux de dragage sont programmés pour la fin de l'année afin d'adapter le port à l'accueil de navires de grande taille. Cette modernisation devrait également permettre de recevoir des croisières touristiques, dans le cadre des efforts visant à diversifier et renforcer ses activités tout en valorisant sa position stratégique.

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Ces nouvelles activités, qu'il s'agisse du transport de conteneurs ou du tourisme maritime, permettront au port de Zarzis de jouer pleinement son rôle de levier essentiel du développement, d'augmenter significativement le volume de ses opérations et d'accueillir de nouveaux projets nécessitant de vastes espaces, un avantage dont il dispose largement.

Il convient de rappeler que le port a déjà renforcé son activité à la fin de l'année dernière avec de nouveaux flux, notamment l'exportation de gypse pour la première fois et le lancement de l'importation de marbre. Ces opérations ont contribué à dynamiser le port, à soutenir son activité et à diversifier ses domaines d'intervention, en particulier dans l'exportation de sel en vrac, de gypse en vrac et conditionné.