Tunisie: BH LEASING annonce la distribution d'un dividende de 0,100 Dinars par action

BH LEASING a annoncé, mercredi, qu'il a été décidé la distribution d'un dividende de 0,100 Dinars par action, et ce, à l'issue de son assemblé générale ordinaire, tenue le 15 Avril 2026.

D'après un communiqué, publié sur le site de la Bourse de Tunis, le détachement du dividende se fera le 21 mai 2026.

Pour rappel, les états financiers de BH LEASING relatifs à l'exercice 2025 ont fait apparaître un résultat net bénéficiaire de 2,7 millions de dinars (MD), contre 3,9 MD, une année auparavant.

La société avait expliqué cette baisse par l'augmentation des charges du personnel, pour un montant de 1,2 MD, et la régression des « autres produits financiers » de 1,2 MD, consécutive à la diminution du taux de rémunération des placements.