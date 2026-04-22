Tunisie: EST-ES Zarzis - Le plan de circulation à Radès dévoilé par l'Intérieur

À la veille de l'affiche de la 10ème journée retour de la Ligue 1 opposant l'Espérance Sportive de Tunis à l'Espérance Sportive de Zarzis, les autorités tunisiennes ont dévoilé un plan de mobilité strict autour du stade Hamadi Agrebi. Entre fermetures d'axes majeurs et sectorisation des parkings, voici ce qu'il faut retenir pour accéder au complexe sportif ce jeudi.

Le coup d'envoi sera donné à 15h00, mais l'effervescence commencera bien plus tôt aux abords de Radès. Pour garantir la sécurité des supporters et la fluidité du trafic, le ministère de l'Intérieur a pris une série de mesures drastiques qui entreront en vigueur dès la fin de matinée.

Un périmètre de circulation restreint

Le point névralgique de ce dispositif concerne la Route Nationale n°1. La circulation et le stationnement y seront formellement interdits sur le tronçon reliant le carrefour de Chouchet Radès au carrefour Borj El Louzir Ezzahra, et ce, de 11h00 à 20h00. Seuls les spectateurs munis de billets ou d'abonnements seront autorisés à franchir ce périmètre. Les autorités insistent d'ailleurs sur l'importance d'une arrivée précoce, les portes du stade ouvrant dès midi.

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Une sectorisation rigoureuse des accès

Pour éviter les goulots d'étranglement, le flux des supporters a été scindé en deux zones distinctes. Les détenteurs de billets pour le Virage et la Pelouse sont invités à rejoindre le Parking Sud. Pour y parvenir, trois options s'offrent à eux : emprunter l'autoroute Sud via Borj El Louzir, passer par la RN1 via la Cité Nouvelle, ou transiter par le carrefour Nobo en direction du Village Méditerranéen.

À l'inverse, les abonnés des zones Tribune et Enceinte devront se diriger vers le Parking Nord. Leur itinéraire passera soit par l'échangeur du stade, soit par le carrefour BSB après avoir quitté Chouchet Radès. Quant aux accès VIP, loges et presse, ils resteront exclusivement concentrés sur l'entrée principale du complexe.

Appel à la civilité et à la prudence

Au-delà de la logistique, le ministère mise sur la responsabilité des citoyens. Le communiqué officiel rappelle l'obligation de stationner uniquement dans les espaces prévus afin de ne pas entraver l'évacuation du public après le coup de sifflet final.

Un avertissement ferme a également été lancé concernant les comportements à risque : la conduite imprudente, le transport de passagers au-delà de la capacité des véhicules et le transport anarchique seront particulièrement surveillés par les unités de police de la circulation. Enfin, pour les usagers de la route ne se rendant pas au stade, il est vivement recommandé de contourner la zone en empruntant l'autoroute Sud et le pont de l'Oued Meliane pour rejoindre la banlieue sud ou les quartiers environnants.