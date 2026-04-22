Tunisie: Mondial de tennis de table à Londres - Un trio masculin portera les couleurs du pays

22 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'équipe nationale tunisienne s'apprête à participer aux championnats du monde de tennis de table par équipes, qui se dérouleront à Londres du 28 avril au 10 mai prochain.

La participation tunisienne lors de ce mondial sera limitée à l'équipe masculine, composée du trio Boubaker Bouras, Youssef Aidli et Wassim Essid, sous la direction de l'entraîneur national Mourad Sta. En revanche, l'équipe féminine a été contrainte de déclarer forfait, principalement pour des raisons financières, selon les précisions de Ghazi Belkahia, chargé de la direction technique de la Fédération Tunisienne de Tennis de Table.

La sélection tunisienne disputera le premier tour de cette compétition, organisée en marge de la célébration du centenaire de la Fédération Internationale de Tennis de Table, au sein du groupe 7. Elle sera opposée à l'Inde, à la Slovaquie et au Guatemala. Afin de préparer au mieux ce rendez-vous mondial, l'équipe nationale a pris part à plusieurs tournois de préparation.

Pour rappel, la Tunisie avait décroché sa qualification pour ce mondial lors des Championnats d'Afrique par équipes (messieurs et dames), qui s'étaient tenus à la salle polyvalente de Radès du 12 au 19 octobre 2025.

 

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