Tunisie: FIFA - 5 clubs tunisiens interdits de recrutement

22 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La FIFA a annoncé mercredi une nouvelle mise à jour de la liste des clubs interdits de recrutement, plaçant cinq équipes tunisiennes sous sanction à l'approche du mercato estival.

Selon l'instance dirigeante du football mondial, trois clubs de Ligue 1 sont concernés : le Club Sportif Sfaxien, l'Union Sportive Monastirienne et le Stade Tunisien. Ces formations font l'objet de restrictions liées à des litiges portant sur un nombre de dossiers variant entre deux et cinq.

En Ligue 2, la Jeunesse Sportive de Gafsa a également été sanctionnée pour deux affaires en suspens. La même mesure touche aussi Avenir Sportif de Rejiche, récemment relégué en Ligue 5.

La FIFA précise que ces interdictions restent temporaires et pourront être levées dès la régularisation des contentieux concernés.

 

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