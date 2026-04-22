Sénégal: Matam-politique de contenu local dans le secteur extractif - Un atelier pour améliorer la compréhension des enjeux et obligations réglementaires

Pour renforcer la participation des entreprises nationales, de la main-d'oeuvre locale ainsi que l'intégration des technologies et du capital sénégalais dans la chaîne de valeur des industries pétrolières, gazières et minières, le Sénégal a fait du développement du contenu local un pilier essentiel de sa politique publique dans le domaine extractif. Le Secrétariat Technique du Comité National de Suivi du Contenu Local (ST-CNSCL), en charge de traduire cette politique en actions concrètes, mène diverses initiatives visant à sensibiliser, promouvoir les opportunités économiques et accompagner les entreprises locales. C'est dans ce cadre qu'un atelier de sensibilisation et d'échanges a été organisé, à Matam, par le Secrétariat Technique du Comité National de Suivi du Contenu Local (ST-CNSCL) pour améliorer la compréhension des enjeux et obligations réglementaires liés à la politique de contenu local dans le secteur extractif.

L'événement qui a réuni les autorités administratives et locales, les entreprises extractives, les acteurs économiques locaux, les institutions de formation et les communautés, visait également à montrer les opportunités économiques que cette politique peut générer pour les acteurs locaux.

Lors de cette rencontre, plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment la présentation du cadre juridique et institutionnel gouvernant le contenu local dans le secteur extractif, ainsi que la sensibilisation des intervenants sur leurs obligations en la matière. Par ailleurs, les missions, le rôle et les dispositifs opérationnels du Secrétariat Technique du Conseil National du Suivi du Contenu Local (ST-CNSCL) ont également fait l'objet de discussions approfondies. L'accent a été mis sur la promotion de la plateforme électronique de mise en relation (e-CNSCL), la présentation des opportunités d'affaires et d'emplois générées par les projets extractifs, ainsi que sur la liste des biens et services disponibles dans ce cadre.

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De plus, la réunion a offert une occasion de mettre en lumière la plateforme nationale dédiée au capital humain et le Programme National d'Insertion des Jeunes pour le Contenu Local (PNICL). Soulignant la richesse des échanges et des discussions, Dr. Mor Bakhoum, Secrétaire Technique du Comité National de Suivi du Contenu Local, a mis en avant les diverses initiatives qui ont favorisé un dialogue constructif avec les parties prenantes.

Il a, à ce titre, rappelé la pertinence, l'importance, ainsi que l'enjeu stratégique et politique du contenu local dans le cadre des orientations de l'État du Sénégal, afin de garantir que l'exploitation des ressources touche positivement les populations. Le contenu local implique prioritairement de favoriser l'accès des acteurs nationaux au marché et aux opportunités qu'il offre, de promouvoir l'emploi local et d'encourager le transfert de technologies. Cela vise à renforcer la compétitivité des entreprises à tous les niveaux de la chaîne de valeur.

« Pour une meilleure mise en oeuvre et un impact optimisé du contenu local sur le développement régional, notre présence est d'évaluer ce qu'il y a à Matam en procédant au recensement des projets existants et des opportunités dans la région pour amener les entreprises qui ont des obligations, à respecter le contenu local », fait -il savoir.

Pour l'autorité, la mise en place d'une plateforme dédiée, permet également aux acteurs de suivre les processus de marché, mais aussi de discuter avec l'écosystème, facilitant ainsi des interactions et collaborations entre eux et les entreprises locales.

La priorité reste de faciliter l'accès des entreprises locales aux marchés et à l'emploi, tout en les accompagnant dans le respect des dispositifs réglementaires en vigueur. « Lorsque l'on évoque le contenu local, il s'agit également d'adopter une approche proactive afin d'analyser l'existant et d'anticiper les besoins. Dans cette optique, un audit des capacités du secteur minier est en cours de préparation pour évaluer les ressources et compétences disponibles au Sénégal. L'objectif est de mieux positionner les entreprises locales au sein de la chaîne de valeur », selon Mr Bakhoum.

Le secteur minier constitue une véritable chaîne de valeur offrant de nombreuses opportunités. Concernant les marchés, le Secrétaire Technique du Comité National de Suivi du Contenu Local, a informé de la mise en place d'un processus de pilotage et de contrôle, notamment par le biais d'une plateforme de mise en relation. Sur cette plateforme, tous les marchés du secteur extractif sont régulièrement publiés, et un contrôle a priori est effectué pour garantir le respect des exigences liées au contenu local.

À titre d'illustration, en 2025, ce ne sont pas moins de 700 marchés qui ont été passés en revue uniquement dans le secteur minier, mettant en lumière le potentiel immense de cette industrie. Cette année, bien qu'il ne s'agisse encore que du mois d'avril, plus de 300 marchés ont été examinés dans le même secteur. Il est important de noter que ces chiffres n'incluent pas les opportunités liées au secteur des hydrocarbures, ce qui témoigne encore davantage, de l'avis du Secrétaire Technique, des perspectives prometteuses offertes par ces industries.