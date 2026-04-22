Sénégal: Campagne agricole 2026 - Les ICS rassurent sur la disponibilité et la qualité des engrais

En prélude à la campagne agricole 2026-2027, les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) ont organisé une visite dite « open press » sur leur site de production de Mbao. L'objectif est de montrer l'ensemble du processus industriel et rassurer sur la disponibilité ainsi que la qualité des engrais destinés aux agriculteurs sénégalais.

Au cours de cette visite, le Directeur Général des ICS a détaillé toute la chaîne de production, du traitement des matières premières jusqu'au stockage dans les hangars. L'entreprise prévoit cette année une production de 125 000 tonnes d'engrais, contre 105 000 tonnes en 2025, un niveau qui constituait déjà un record.

« Cette année sera une année de mobilisation encore plus forte [...] nous passons de 105 000 à 125 000 tonnes pour mieux accompagner les agriculteurs », a précisé Mama Sougoufara .

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Dans un contexte mondial marqué par des perturbations des chaînes d'approvisionnement liées notamment aux tensions au Moyen-Orient, les ICS affirment avoir pris les devants. « Depuis décembre 2025, nous avons pris notre responsabilité première qui est celle de servir l'agriculture sénégalaise et ouest-africaine, en anticipant l'approvisionnement en matières premières », a expliqué le directeur général. Cette stratégie permet aujourd'hui de couvrir les besoins nationaux, mais aussi d'approvisionner des pays voisins, notamment la Gambie.

Les ICS insistent sur la nécessité de livrer les engrais au moment opportun, en raison du caractère saisonnier de l'agriculture sénégalaise. « Ce qui est important, c'est d'avoir des engrais disponibles en qualité, en quantité, mais surtout à temps pour les agriculteurs », a souligné le directeur général, assurant que toutes les commandes ont été honorées lors des campagnes précédentes.

Dans le cadre d'un accord signé avec l'Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux, les ICS déroulent un programme d'investissement de 126 milliards de FCFA. « Cette rénovation permettra de porter la capacité de production de 250 000 à 700 000 tonnes par an », a indiqué M. Sougoufara, évoquant également la construction d'une nouvelle usine de superphosphate et le renforcement des capacités de production d'acide.

La qualité des engrais a également été mise en avant lors de la visite. Responsable du laboratoire, Nogaye Faye Gassama a apporté des garanties : « Tous les produits en cours de production sont contrôlés au laboratoire, ainsi que les matières premières et les produits finis avant leur mise à disposition aux agriculteurs », a-t-elle expliqué. Elle a également souligné que le laboratoire est accrédité au niveau international : « Le laboratoire est reconnu par le Système ouest-africain d'accréditation, ce qui garantit la compétence et la qualité des analyses. » Avant de conclure : « Les agriculteurs peuvent être rassurés : les engrais fournis par les ICS sont des engrais de qualité. »

À travers cette mobilisation, les ICS réaffirment leur rôle central dans la réussite des campagnes agricoles et dans le renforcement de la souveraineté alimentaire du Sénégal.