Togo: Unanimité autour du compte administratif 2025, un signal de gestion jugée transparente

Le conseil municipal de la commune du Golfe 1 a franchi une étape importante dans la gestion de ses finances locales en adoptant, à l'unanimité, le compte administratif de l'exercice 2025. Ce vote, intervenu le 7 avril 2026, s'inscrit dans le cadre de la deuxième session ordinaire de l'année en cours.

Présenté par le maire, Gbloekpo Koamy Gomado, ce document financier clé retrace l'ensemble des recettes et des dépenses réalisées au cours de l'année écoulée. Véritable instrument d'évaluation de la performance budgétaire, le compte administratif met en lumière la santé financière de la commune et la rigueur dans l'exécution de son budget.

Structuré en quatre grandes parties, le document offre une lecture détaillée des opérations financières. Il comprend notamment la synthèse des recettes, celle des dépenses, le résultat global de l'exécution budgétaire ainsi que les états de développement des opérations accompagnés des annexes explicatives.

Soumis à l'appréciation des 21 conseillers municipaux présents lors de la séance, le compte administratif a été adopté sans réserve. Ce consensus témoigne de la confiance accordée à l'exécutif communal et traduit une reconnaissance de la gestion jugée saine, transparente et maîtrisée du maire Gomado.

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Conformément aux dispositions légales relatives à la décentralisation et aux libertés locales, la séance a été présidée par un conseiller municipal désigné pour l'occasion. Kokouvi Akpaka a ainsi assuré la présidence, assisté du rapporteur Dodji Ameognine, également choisi par ses pairs.

Par ailleurs, les travaux du conseil municipal se sont poursuivis le 22 avril 2026 avec la présentation du compte de gestion 2025. Cette étape complémentaire a donné lieu à des échanges entre les élus, favorisant une meilleure compréhension des données financières. À l'issue des discussions, les conseillers municipaux ont salué la qualité du travail accompli par le trésorier de la commune.

Cette séquence marque la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2026, sur fond de satisfaction générale quant à la gouvernance financière de la commune du Golfe 1.